الثلوج تهدد مباراة المولودية والوفاق بالتاجيل

تهدد الثلوج في مدينة سطيف إمكانية اقامة لقاء وفاق سطيف أمام ضيفه مولودية الجزائر مساء اليوم السبت ضمن الدوري الجزائري. وذكرت صحيفة “الهداف” ان ارضية ملعب 8 ماي في سطيف ما زالت في وضعيتها ومغطاة بالثلوج مما يشكل مهددا حقيقيا لاقامة مباراة مولودية العاصمة والوفاق. واضافت” سينتظر الجميع وصول حكم اللقاء للملعب من أجل معاينة الأرضية قبل إتخاذ القرار النهائي بخصوص لعب اللقاء من عدمه” يذكر أن مولودية الجزائر سيستضيف المريخ الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية فيما تُقام مباراة الإياب في السادس عشر من فبراير المقبل بأم درمان.

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