المريخ يحل بـ”شيراتون” الجزائر ووفد المقدمة يكمل الترتيبات

أكمل كمال شقاق عضو مجلس المريخ رئيس القطاع الرياضي بالنادي ترتيبات الاقامة لبعثة المريخ قبل وصولها الى الجزائر منتصف نهار غد الاحد.

وغادر شقاق وفد مقدمة للبعثة بعد ان كان في رحلة عملية بتونس، وسبق الفريق الى الجزائر، حيث يحل المريخ ضيفا على مولودية الجزائر مساء الخميس في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال.

واحتاطت البعثة الادارية بازياء للامطار والبرد وفق الافادة التي تحصلت عليها من كمال شقاق ، حيث تسيطر الاجواء الباردة والامطار على العاصمة.

ويتوقع ان يصل المدرب المساعد رمزي العرفاوي من تونس الى الجزائر تزامنا مع موعد وصول البعثة، وكان رمزي حصل على اذن بالسفر الى بلاده خلال الفترة الماضية.

ويغادر مع المريخ 19 لاعبا وتم استبعاد بكري المدينة وسيف تيري لمزيد من التاهيل لمواجهة الاياب، ويقود البعثة نائب امين الخزينة عبدالرحيم بدرالدين.