بسبب إصابات نجله.. تصريح ناري من والد نيمار

طالب والد نيمار نجم باريس سان جيرمان بحماية نجله عقب الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي في مباراة باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج.

وقال والد نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "4 أخطاء في نفس المكان تسببت في عدم التوازن ومن ثم الإصابة، إذا سقط ابني فهو غطاس وإذا كان يحمي نفسه فهو ممثل".

وأضاف: "ضربة مثل تلك التي تعرض لها في كأس العالم 2014 بحاجة إلى حماية من الحكم، إنها ليست صرخة أب فقط، لقد تعبت من بعض وسائل الإعلام وأريد أن أرسلهم إلى الجحيم، في كل مرة يسقط ابني ينهض ويبدأ مرة أخرى ويستفيد مما حدث، سوف يصبح أقوى دائمًا".

وتابع: "تعرض لتدخل غير مناسب في 2014 وصلينا من أجله وتوصلنا إلى استنتاج أنه كان محظوظًا بالمشي مجددًا، كان يمكن أن يكون على مقعد متحرك الآن".

واختتم والد نيمار حديثه قائلاً : "في مونديال 2018 تعرض لضربة في كاحله وقيل إنه لم يكن هناك أي احتكاك وقالوا إنه كان يمثل، كانت هناك تقنية الفيديو وكل العالم شاهد ما حدث لكن رغم ذلك اعتبروه مذنبًا في النهاية".