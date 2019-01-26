ايقاف الوزاني لاعب مولودية الجزائر للاشتباه في تناوله مواد محظورة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري اليوم السبت، إيقاف هشام شريف الوزاني لاعب فريق مولودية الجزائر، للاشتباه في تناوله مواد محظورة.

وذكرت اللجنة أن الوزاني تم توقيفه تحفظيا لحين الاستماع إليه في جلسة تعقد يوم الأربعاء المقبل.

وحسب “الشروق” الجزائرية فقد أوضحت اللجنة أن اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد 1 / 1 ضمن المرحلة الثامنة عشر من الدوري في 17 كانون ثان/يناير الجاري ، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة.

وكان نادي المولودية نفى في وقت سابق ان يكون اللاعب رفض الخضوع للكشف الطبي خوفا من تناوله لمواد منشطة وبرر عملية خضوعه المتاخر لمشاكل في التبول.

يذكر ان المولودية يستضيف المريخ الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال بملعب 5 جويليه.