الرئاسة: تؤكد علي أهمية الحوار مع المثقفين والمبدعين

أكد نائب رئيس الجمهورية، د. عثمان محمد يوسف كبر، يوم السبت، علي أهمية اللقاءات الحوارية المتصلة مع أهل الثقافة والفكر والمبدعين، وقال إن أزمة دارفور تم حلها من خلال الولوج من باب الثقافة، والتي نجحت في توحيد الناس، باعتبارها كونت هذا المزيج السوداني.

وخاطب نائب الرئيس اللقاء الحواري مع الكيانات والرموز الثقافية والذي نظمه المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات، وأبان أن رئاسة الجمهورية ستولي أمر الثقافة مزيداً من الاهتمام، وكشف عن برنامج عمل كبير يجري الإعداد له، مصوباً لمزيد من الدعم والرعاية لهذا القطاع، واعداً بالوقوف إلى جانب مبادرات ومشروعات المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون.

وأكدت وزير الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار د. سمية إدريس، رعاية الوزارة عبر المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، للمبدعين ودعم أنشطتهم.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، موفق عبدالرحمن محمد، “إن للسودان عناصر قوة متعددة، ولكننا نقول إن التنوع الثقافي هو القوة الأبرز بين هذه القوى، وهي التي منحتنا السمات المميزة للشخصية السودانية التي نفخر بها”، وتطرق موفق إلى التحديات التي تمر بها البلاد .