أرتفاع عضوية النادي الأهلي المصري إلي 500 ألف جنيه

شهد مقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة إقبالا كثيفا اليوم السبت من المتقدمين بطلبات العضوية الجديدة لجميع فروع النادي، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية على رفع أسعار العضوية اعتبارا من أول فبراير المقبل أي بعد خمسة أيام.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليا 350 ألف جنيه ترتفع إلى 500 ألف جنيه بداية من فبراير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة من قبل لجنة العضوية برئاسة إبراهيم الكفراوي ونائبه طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، لإجراء العديد من المقابلات مع المتقدمين للحصول على العضوية، خاصة أن إدارة النادي كانت قد أعدت مخططا استهدفت من خلاله الوصول إلى عدد محدد من العضويات الجديدة خلال فترة زمنية معينة، وسط إقبال كبير للحصول على عضوية الأهلي قبل زيادتها، خاصة أن الاسعار الحالية؛ سواء العامة أو الأفرع تعد مناسبة جدا مقارنة بالكثير من الأندية؛ العامة أو الخاصة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن شبكة توزيع النادي الأهلى في محيط القاهرة الكبرى تعد هي الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كافة الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضا مناسبة لممارسة كافة الأنشطة مقارنة بعدد من الأندية التي تعيق مساحتها الأعضاء عن ممارسة أنشطتهم.