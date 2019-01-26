ود هاشم يهزم الشرطة القضارف بثنائية

حقق ود هاشم سنار فوزاً مهماً على الشرطة القضارف بهدفين لهدف عصر اليوم بإستاد سنار ضمن الجولة التاسعة لفرق المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز. تقدم ود هاشم بالهدف الأول عن طريق محمد عبد الله كول وأدرك طلبة التعادل للشرطة في الدقيقة 20 وأضاف سخانة الهدف الثاني في الشوط الثاني. وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه واصل الفاتح لاعب الشرطة والتاج ابراهيم لاعب ود هاشم سنار. بالنتيجة رفع ود هاشم رصيده إلى عشر نقاط وتجمد رصيد الشرطة في 11 نقطة. يذكر أن المباراة أُقيمت بدون جمهور حيث تم حرمان ود هاشم من جماهيره للمرة الثالثة بقرار من السلطات الحكومية في الولاية.

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