ناكانا يهزم زيسكو بركلات الترجيح ويتوج بدرع زامبيا

توج ناكانا بلقب الدرع الخيري لزامبيا بعد فوزه على زيسكو بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف لكل مساء اليوم السبت بملعب ارثر ديفيس.
ويلعب ناكانا وزيسكو إلى جانب الهلال واشانتي كوتوكو الغاني في المجموعة الثالثة بمجموعات البطولة الكونفدرالية وسيتواجه الفريقان في الثالث من فبراير المقبل في مباراتهما الأولى بالمجموعات فيما يتأهبان لاستقبال الهلال بزامبيا في الجولتين الثانية والثالثة حيث يواجه الهلال ناكانا ضمن الجولة الثانية وزيسكو في الجولة الثالثة.
وكان زيسكو سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق كالينجو فيما أدرك ناكانا التعادل في الدقيقة 45 عن طريق رونالد كامبامبا ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لناكانا ليفوز بلقب الدرع بركلات الترجيح 5/4.
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