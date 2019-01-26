وزير التربية بشمال دارفور يقوم بجولة لمدارس محليات الولاية الشرقية

زار وزير التربية والتوجيه، بولاية شمال دارفور، عبد الله موسى فضه، سلسلة من الزيارات لعدد من المحليات الشرقية لولاية شمال دارفور شملت محلية كلمندو والطويشة واللعيت، وأم كدادة والكومة، وقف خلالها على سير الأداء في العملية التعليمية بتلك المحليات.

وتفقد فضة، بحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية، سير الامتحان التجريبي الولائي لشهادتي الأساس والثانوي وسير الدراسة للفصول الدنيا بالمرحلتين، وبحث الوزير مع معتمدي تلك المحليات السبل الكفيلة لاستقرار العام الدراسي وتهيئة البيئة التعليمية وتنشيط العمل الثقافي والرياضي بالولاية والوقوف على التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية