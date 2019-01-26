وتفقد فضة، بحسب شبكة شمال دارفور الإخبارية، سير الامتحان التجريبي الولائي لشهادتي الأساس والثانوي وسير الدراسة للفصول الدنيا بالمرحلتين، وبحث الوزير مع معتمدي تلك المحليات السبل الكفيلة لاستقرار العام الدراسي وتهيئة البيئة التعليمية وتنشيط العمل الثقافي والرياضي بالولاية والوقوف على التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية بشمال دارفور يقوم بجولة لمدارس محليات الولاية الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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