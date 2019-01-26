مصرع طفلة حرقاً بحي السلام بالفاشر

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام مصرعها حرقاً إثر اندلاع حريق شب بمنزل أسرتها في حي السلام جنوب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال شاهد عيان من سكان الحي ، إن "الحريق اندلع في أحد المنازل صباح الجمعة بحي السلام جنوب مدينة الفاشر، أدى إلى مصرع الطفلة إسلام محمد آدم، في الحال وذلك إثر إصابتها بحروق متفاوتة في أجزاء متفرقه من جسمها".

وأضاف المصدر، أن الحريق قضى على جميع محتويات المنزل المشيدة بالمواد المحلية القش. وأشار إلى إن "ألسنة النيران امتدت لتصل 3 منازل مجاورة، ولكن تمكن مواطنو الحي من إخمادها.

وأوضح، أنه لم تيتبين الأسباب الحقيقة وراء الحريق وأن قوات الدفاع المدني وصلت الى موقع الحادثة بعدما تمكن المواطنون من إخماد الحريق تماماً.