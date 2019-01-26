تعرف علي مشوار إيران واليابان قبل موقعة "هزاع بن زايد"

ضرب منتخب إيران موعدًا ناريًا مع نظيره اليابان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019، المقامة حاليًا بالإمارات، وسيلتقي المنتخبين في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل الموافق 28 يناير الجاري، على إستاد "هزاع بن زايد".

ويستعرض في هذا التقرير مشوار المنتخبين الإيراني والياباني بالنسخة الحالية في بطولة أمم آسيا، وتاريخ مواجهاتهما السابقة في مختلف البطولات:

مشوار المنتخبين في كأس أمم آسيا:

- إيران:

أوقعت القرعة منتخب إيران ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات (العراق – فيتنام – اليمن)، ونجح في تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وواجه المنتخب الإيراني نظيره منتخب عمان في دور الـ16 وتغلب عليه بنتيجة 2-0، ثم صعد لمواجهة منتخب الصين في الدور ربع النهائي وفاز عليه بثلاثية، ليصعد لمواجهة اليابان في الدور نصف النهائي.

- اليابان:

أوقعت القرعة منتخب اليابان في المجموعة السادسة مع منتخبات (أوزبكستان - عمان – تركمانستان)، وتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 إنتصارات، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.

واجه منتخب اليابان نظيره السعودي في الدور ثمن النهائي، وفاز عليه بهدف نظيف، ثم تخطي فيتنام في دور الثمانية بهدف دون رد، ليصعد لملاقاة المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي للبطولة.

تاريخ مواجهات إيران ضد اليابان:

تقابل منتخب إيران أمام نظيره اليابان في 21 مباراة بمختلف البطولات، فاز أسود فارس في 9 مباريات، مقابل 6 انتصارات للمنتخب الياباني، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما.

سجل لاعبو منتخب إيران 29 هدفًا في شباك المنتخب اليابان بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا.

أخر مواجهة رسمية جمعت منتخبي إيران واليابان كانت في 17 أغسطس لعام 2005 في تصفيات كأس العالم وفاز المنتخب اليابان بنتيجة 2-1، بينما تقابل المنتخبين في مباراة ودية عام 2015 انتهت بالتعادل 1-1.

مواجهات إيران واليابان في كأس آسيا:

تقابل المنتخبين الإيراني والياباني في 3 مواجهات طوال تاريخ مشاركاتهما ببطولة أمم آسيا، المواجهة الأولي كانت في نسخة البطولة عام 1988 بـ"قطر"، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتجدد اللقاء بين منتخبي اليابان وإيران في نسخة البطولة عام 1992 وفاز المنتخب الياباني بهدف دون رد، أما آخر مواجهاتهما بالبطولة القارية كانت في نسخة عام 2004 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.