قضى حريق هائل على 35 منزلاً بالكامل، في منطقة أم قونجا التابعة لمحلية ليل شرقي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال عمدة مناطق العودة الطوعية بالمحلية، يحيى أبكورة عمر، إن حريقاً شب بالقرية، قضى على 35 منزلاً بالكامل، بجانب 770 جوالاً من الفول السوداني، و80 جوال دخن وذرة، بالإضافة إلى إصابة طفل وطفلة حالتهما خطرة، كما أدى الحريق إلى نفوق 5 أغنام. وطالب عمر، بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم بالخرطوم، السُّلطات والمنظمات بتقديم الدعم للأسر المنكوبة والتي تعيش الآن في العراء. وأشار إلى أنه بعد 3 أيام من الحريق لم يزرهم المسؤولون باستثناء وفد من المحلية وديوان الزكاة.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحلية بليل يقضي على 35 منزلاً و770 جوال فول وطفلين بحالة خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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