قتلى وجرحى بقصف حوثي على منزل في حيس

قصفت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بقذائف الهاون، منزلاً في قرية السبعة العليا جنوب مديرية حيس، بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة اثنين من أطفالها بإصابات خطيرة.

كما قصفت الميليشيا المنزل مرة آخرى، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، ممن سارعوا إلى إنقاذ أفراد العائلة الذين تعرض منزلهم للقصف.

وقال مصدر عسكري من المقاومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت المنزل مرة آخرى بعد لحظات من القصف الأول في الوقت الذي هرع فيه الأهالي إلى المنزل لإنقاذ الجرحى، حيث سقطت قذيفة ثانية أصابت العديد من المنقذين بشظايا وجراح خطيرة.

وأوضح نائب مدير مستشفى الخوخة الجراحي الدكتور أدهم الشبحي، أن القصف أسفر عن مصرع سيدة، ورجل، وإصابة طفلين بإصابات خطرة، إلى جانب عدد من المدنيين المتواجدين في موقع الحادث، مشيراً إلى أن الذين أصابتهم يد الغدر الحوثية كلهم من المدنيين.

وتعد هذه المجزرة التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين الأبرياء في حيس، من أبشع الجرائم الوحشية منذ بدء سريان الهدنة الأممية وسط خروقاتها المستمرة وممارسة كافة أشكال الإرهاب بحق السكان المدنيين.