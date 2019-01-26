في عيد ميلاده الـ56.. ما لاتعرف عن "الأسبشيال ون"

يحتفل اليوم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي سابقاً بعيد ميلاده السادس والخمسين. يعد المدير الفني البرتغالي من المدربين المتميزين والرائدين في عالم التدريب على الرغم من عدم ممارسته لكرة القدم، بالإضافة إلى تحقيقه العديد من البطولات في مختلف الدوريات الأوروبية. وبمناسبة عيد ميلاده سيلقي الفجر الرياضي الضوء على مسيرة النجم البرتغالي سواء كلاعب أو مدير فني.

ولد جوزيه ماريا دوس سانتوس مورينيو فيليكس المعروف بجوزيه مورينيو في 26 يناير 1963 بضاحية سيتوبال بلشبونة عاصمة البرتغال. فيليكس مورينيو والد مورينيو إحترف كرة القدم في ناديي بيلنينسيس وفيتوريا دي سيتوبال، كما عمل أبيه بمجال التدريب حيث كان يحضر إبنه مورينيو الحصص التدريبية والذي كان يتمنى السير على خطى والده لذلك إلتحق مورينيو اﻹبن بفريق الناشئين بنادي بيلنينسيس.

* مسيرته كلاعب :

كان مورينيو يلعب في مركز خط الوسط خلال مشواره القصير مع الكرة كﻻعب والذي بدأه عام 1980 وهو في السابعة عشر من عمره في صفوف نادي ريو آفي البرتغالي حتى عام 1982، خاض معهم 16 مباراة سجل خلالهم هدفين ليرحل لنادي بيلنينسيس الذي سجل له هدفين في 16 مباراة حتى عام 1983 ليرحل لنادي سسيمبرا الذي خاض معه 35 مباراة سجل خﻻلهم هدف وحيد وفي عام 1985 رحل مورينيو لنادي كوميرسيو دي اندستريا الذي لعب له لمدة موسمين وأحرز لهم 8 أهداف في 27 مباراة. إفتقد مورينيو للسرعة والقوة المطلوبة كمحترف كرة قدم ليقرر اﻹعتزال عام 1987 وهو في الرابعة والعشرين من عمره بعد سبع سنوات قضاها في المﻻعب كﻻعب واﻹتجاه لمجال التدريب.

* مسيرته كمدرب :

- روبسون وفان جال .. كلمة سر اﻹستثنائي :

تعلم مورينيو أصول التدريب في فترة التسعينات من روبي روبسون وفان جال كلمة سر مورينيو، حيث سنحت له الفرصة عام 1992 عندما طلب روبي روبسون الذي كان المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة مترجماً له وكان يقوم بشرح الطرق والتكتيكات الفنية بجانب التدريب. وفي 1993، رحل روبسون لتدريب بورتو ويرحل معه مورينيو ويقوم بشرح طرق اللعب وتدريب الﻻعبين وقادا بورتو للعديد من البطوﻻت القارية والمحلية لمدة 3 مواسم. وفي 1996، رحل روبسون لتدريب برشلونة بصحبة مورينيو وقاد الفريق معا حيث اهتم روبسون بهجوم الفريق بينما اهتم مورينيو بدفاع الفريق الكتالوني.

رحل روبسون عن تدريب البرسا ولكن مورينيو استمر بسبب رغبة النادي الكتالوني في إستمراره كمدرب مساعد واستمر بالعمل في برشلونة تحت قيادة الهولندي فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد حالياً الذي تعلم منه الكثير وقادا النادي الكتالوني للتتويج ببطولة الدوري مرتين في أول موسمين لفان جال مع البرسا. شعر فان جال بموهبة مورينيو وأن قدراته تؤهله للعمل كمدير فني وليس مدرباً مساعدا، لذلك جعله يتولى تدريب فريق برشلونة للناشئين. وفي عام 2000، جعله يدرب الفريق الأول في بطولة كأس كتالونيا ليكون مورينيو عند حسن ظن فان جال ويقود البرسا للتتويج باللقب.

- مورينيو .. مديراً فنياً وقصته مع فيريرا المدير الفني السابق للزمالك :

سنحت الفرصة لمورينيو لقيادة الفرق كمدير فني عام 2000، حيث تولى قيادة بنفيكا البرتغالي خلفاً لﻷلماني يوب هاينكس وأثار جدﻻ كبيراً لتعيينه كارلوس موزار مدافع بنفيكا السابق بدﻻ من فيريرا المدير الفني للزمالك حالياً كمساعد له والذي كان يعطيه دروس في التدريب قائلًا جملته الشهيرة : " فيريرا قصة حمار الذي من الممكن أن يعمل لمدة 30 عاماً ولكنه لن يصبح أبداً حصان".

* الأندية التي قادها الإستثنائي وانجازته معها :

قاد مورينيو حتى الآن 7 أندية يستعرضها الفجر الرياضي في السطور القادمة بمناسبة عيد ميلاده بالإضافة إلى البطولات التي توج بها مع تلك الأندية ..

1 - بنفيكا : قاده من سبتمبر حتى ديسمبر عام 2000 في 11 مباراة فاز في 6 مبارايات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.

2 - أونيا دي ليريا: قاده من يوليو 2001 حتى يناير 2002 في 20 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات.

3 - بورتو : قاده من عام 2002 حتى 2004 في 127 مباراة،فاز في91 مباراة وتعادل في21 مباراة وخسر 15 مباراة. فاز اﻹستثنائي مع بورتو ببطولتي الدوري وبطولة كأس البرتغال وبطولة كأس السوبر البرتغالي وبطولة واحدة لكلا من دوري أبطال أوروبا وكأس اﻻتحاد اﻷوروبي(اليوروباليج).

4 - تشيلسي : قاده من 2004 حتى 2007 ومن 2013 حتى 2015 في 321 مباراة، فاز في 241 مباراة وتعادل في 69 مباراة وخسر 48 مباراة. فاز اﻹستثنائي مع البلوز ب3 بطولات دوري إنجليزي وبطولة واحدة لكلا من كأس إنجلترا ودرع اﻻتحاد اﻹنجليزي و 3 بطولات كأس رابطة الأندية اﻹنجليزية المحترفة.

5 - إنتر ميلان : قاده من 2008 حتى 2010 في 108 مباراة، فاز في 67 مباراة وتعادل في 26 مباراة وخسر 15 مباراة. فاز مورينيو مع إنتر ميلان ببطولتي الدوري اﻹيطالي وبطولة واحدة لكلا من كأس إيطاليا وكأس السوبر اﻹيطالي ودوري أبطال أوروبا.

6 - ريال مدريد : قاده من 2010 حتى 2013 في 178مباراة، فاز في 128 مباراة وتعادل في 28 مباراة وخسر 22 مباراة. فاز اﻹستثنائي مع الملكي ببطولة واحدة لكلا من الدوري اﻷسباني وكأس أسبانيا وكأس السوبر الأسباني.

7 - مانشستر يونايتد : قاده من 2016 حتى 2018 في 144 مباراة، فاز في 84 مباراة وتعادل في 32 مباراة وخسر 28 مباراة. قاد اﻹستثنائي الشياطين الحمر للفوز ب 3 بطولات، هم : الدوري الأوروبي ودرع اﻻتحاد اﻹنجليزي وكأس رابطة الأندية اﻹنجليزية المحترفة.