مريخ الفاشر يتغلب على الهلال العاصمي بملعبه

أوقف مريخ الفاشر انتصارات الهلال في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الأولى من النصف الثاني للدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مريخ الفاشر، اللاعب كونيه في شوط اللعب الأول، ليعود الهلال ويقلّص الفارق في الشوط الثاني.