مانشستر سيتي يضرب بيرلني بخماسية نظيفة في كأس الاتحاد

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوز كبير على بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من كأس الاتحاد الانجليزي مساء اليوم السبت.
وجاء خماسية مانشستر سيتي عن طريق كلا من؛ جابرييل جيسوس وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وكيفين لونج "هدف بالخطأ في مرماه" وسيرجيو أجويرو وذلك خلال الدقائق التالية على الترتيب: "23 و52 و61 و73 و85".
وكان أول تهديد لمانشستر سيتي على مرمى بيرنلي خلال الدقيقة 13 من عمر المباراة، وذلك بعد عرضية من الجبهة اليمنى من كينف دي بروين، للمهاجم البرازيلي جابريل خيسوس.
وبهذا الفوز العريض لمانشستر سيتي على بيرنلي؛ يصعد المان سيتي للدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي.
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