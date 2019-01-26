لص يطعن 3 لاجئين جنوب سودانيين بمخيم النمر بشرق دارفور

سدد لص عدة طعنات بسكين لثلاثة لاجئين جنوب سودانيين بمخيم النمر القريب من محلية عسلاية بشرق دارفور ليل الجمعة، قبل أن يلوذ بالفرار، بينما تم نقل الجرحى الى مستشفى الضعين عاصمة الولاية لتلقي العلاج.
وأبلغ اللاجيء اتيم فرتاك، بأن لص حاول سرقة منزل أحد اللاجئين بمخيم النمر، ليل الجمعة وعند محاولة القبض عليه سدد طعنات لصاحب المنزل وإثنين من جيرانه قبل أن يتمكن من الهرب، بيد أن اللاجيئين طاردوه لمسافات طويلة حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتسليمه لشرطة المعسكر.
وأوضح فرتاك، أن اللص من مواطني إحدى القرى المجاورة للمخيم، أتى بغرض سرقة المخيمات أو كشافات الإضاءة التي كانت بالمعسكر، ولكن يقظة اللاجئين حالت دون تمكنه من السرقة.
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