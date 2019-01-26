آرسنال يرفض ضم نجم برشلونة

صرف نادي آرسنال الإنجليزي، النظر في التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكانت إدارة آرسنال تفكر في ضم دنيس سواريز نجم فريق برشلونة بنظام الإعارة دون الإلتزام بشراء الصفقة في نهاية الإعارة لكن رفضت إدارة البارسا.
وأوضحت تقارير صحفية أن هناك نية لدى إدارة برشلونة بالإبقاء على اللاعب سواريز وذلك خلال الفترة المقبلة، فيما يوجد اهتمام من إدارة آرسنال بخصوص نجم إنتر ميلان إيفان بيريسيتش.
ومنح نادي إنتر ميلان الكرواتي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق مقابل 35 إلى 40 مليون يورو في الميركاتو الشتوي الجاري وسط اهتمام سابق من مانشستر يونايتد.
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