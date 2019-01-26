بدء العمل في مناجم ذهب جديدة بجنوب دارفور

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، اتجاهها لزيادة إنتاج خام الذهب ليصل إلى (600) كيلوجرام خلال العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن دخول مناجم جديدة حيز الإنتاج في الولاية .

وأوضح وزير التخطيط العمراني بالولاية، طه عبد الله، بأن محليتي نتيقة والسلام، شهدتا افتتاح منجمين جديدين مما يساعد على ارتفاع الإنتاجية.