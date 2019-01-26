أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، اتجاهها لزيادة إنتاج خام الذهب ليصل إلى (600) كيلوجرام خلال العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن دخول مناجم جديدة حيز الإنتاج في الولاية .
وأوضح وزير التخطيط العمراني بالولاية، طه عبد الله، بأن محليتي نتيقة والسلام، شهدتا افتتاح منجمين جديدين مما يساعد على ارتفاع الإنتاجية.
وأشار عبد الله، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أنه تم تنفيذ خطة 2018 بالنسبة للعوائد الجديدة للذهب بنسبة 70%.
وأكد أن بقية المناجم والتي تشمل الردوم وكاس وميرشينج، تشهد استقراراً أمنياً بين المعدنين .
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العمل في مناجم ذهب جديدة بجنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.