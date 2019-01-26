حركة الاحتجاجات تكسب “شيخ الأمين”

الخرطوم: باج نيوز

أعلن خليفة طريقة صوفية في السودان، يوم السبت، تأييده لمواكب

التنحي التي يسيرها تجمع المهنيين السودانيين منذ قرابة 40 يوماً، حاثاً حوارييه

بمساندة حراك الشارع، وكاشفاً عن تكفله بعلاج المصابين داخل وخارج البلاد.

وقال شيخ الطريقة القادرية المكاشفية، الأمين عمر الأمين،

من مقر إقامته في هولندا في بيان أطلعت عليه “باج نيوز”: “أعلن دعمي

التام لمواكب التنحي وأقول بأعلى صوتي تسقط بس وأدعو أبنائي وحيراني للمشاركة فيها

ولو كنت بالبلاد لشاركت بنفسي”.

وأقرت النيابة العامة بسقوط 29 قتيلاً في الاحتجاجات التي

عمت البلاد بداية من مدينة عطبرة في 19 ديسمبر الجاري لأسباب اقتصادية، ثم انتقلت

إلى بقية مدن البلاد، مع ارتفاع سقوفاتها لتصل حد المناداة برحيل النظام الحالي.

وقال الأمين وهو

صاحب سجادة مثير للجدل وينتمي معظم مريديه لفئة الشباب: ” أتعهد بعلاج الجرحى

خارج وداخل السودان والتكفل بكافة مصاريف العلاج اللازمة وهو أقل ما يمكن أن أقدمه

للمشاركة في هذه الثورة المنتصرة بإذن الله.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان نقابي يوسم بأنه

معارض، قد ذكر في بيان له بحصوله على تأييد عددٍ من قادة الطرق الصوفية.

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