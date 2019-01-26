الجمارك تتهم جهات بالاستفادة من حظر دخول السلع المصرية

الخرطوم: باج نيوز

اتهمت هئية الجمارك جهات – لم تسمها- من الاستفادة من سريان حظر دخول السلع المصرية للبلاد في الوقت الذي شكا عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع من استمرار حظر دخول السلع المصرية إلى السودان رغم قرار الرئيس السوداني.

وقال صاحب مجموعة مصانع، أحمد الزعيم في ندوة ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي إن لديهم خطوط انتاج لماكينات (أمريكية، ألمانية وإيطالية) في مصانع متعطلة وغير قادرة على التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن مصانعهم تعتمد على منتجات إنتاج من مصر كما أن عدم تنفيذ وتفعيل القرار عطل العمل تماماً.

غير أن مدير إدارة التخطيط بالجمارك العميد حسب الكريم آدم النور قطع بأن الجمارك أصدرت خطاباً واضحاً وعممته على كل المحطات الجمركية بشأن إلغاء الحظر على السلع المصرية.

وأردف قائلاً حتى أن تلك الخطابات كانت متداولة على كل قروبات الواتساب، مؤكداً عدم وجود أي حظر من جانبهم على السلع الواردة من مصر.

وتابع ” نحن من جهتنا عملنا اللازم ولو في أي جهة أخرى لم تنفذ القرار يجب البحث عنها ” على حد قوله .

وجدد سعي الجمارك وجاهزيتها لخدمة رجال الأعمال وحل أي خلل أومشاكل خاصة فيما يتعلق بالتخليص، ومضى قائلاً الجمارك أصبحت الواجهة وتدفع ثمن السلبيات وليست الإيجابيات فأينما أخفقت جهات أخرى يكون النظر على الجمارك.

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