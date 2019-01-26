الأشانتي الغاني: هزيمة الهلال في الدوري لا تعني ضعفه

الخرطوم: باج نيوز

أبرز نادي

الأشانتي كوتوكو الغاني هزيمة الهلال أمام مريخ الفاشر في بطولة الدوري

الممتاز”الخميس” الماضي.

وقال

النادي في موقعه الرسمي إن منافس الفريق تعرّض إلى هزيمة في الدوري رغم أنه متصدّر

الترتيب وإن الخسارة لا تعني ضعفه على الإطلاق؟

وأبدى

المدير الفني للأشانتي كوتوكو الغاني كريم زويتو قلقه من وضع فريقه في الوقت

الراهن، لا سيما وأنه مقبل على مباريات في بطولة الكنفدرالية.

وقال كريم

إن الفريق يحتاج إلى تقوية في الجانب الدفاعي أكثر من أي منطقة أخرى، وأضاف”

دفاع الفريق يعاني من ضعف لكننا سنعمل بهدوء من أجل تجاوز هذه الإشكالية”.

يذكر أن الهلال سيستقبل الأشانتي كوتوكو الغاني في الثالث من فبراير القادم ضمن أولى مباريات المجموعات من البطولة الكنفدرالية.

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