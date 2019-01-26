والي غرب دارفور يحذِّر من خطورة العمليات التخريبية

قال رئيس المؤتمر الوطني، والي غرب دارفور، حسين يس، إن البناءات التنظيمية للحزب تعمل على تفعيل العضوية والاستعداد للمرحلة المقبلة، وأكد أن الابتلاءات التي تشهدها البلاد تحتاج لتضافر الجهــود والوقوف مع القيادة والتوعية من خطورة الانخراط في العمليات التخريبية.

وأكد خلال مخاطبته مؤتمر المنطقة التنظيمية للحزب بالجنينة، استمرار كل برامج التنمية بوتيرة واحدة حتى ترى النور.

من جهته، أشار نائب رئيس الحزب بالولاية، عيسى آدم بركة، إلى أن ولاية غرب دارفور هي الأولى في المركز من بين جميع الولايات من حيث الترتيب، ونوه لنسبة التفاعل والحضور لمؤتمرات شعب الأساس.

ودعا بحسب شبكة الشروق – إلى المحافظة عليها، وتابع أن كل هذه المؤتمــرات التي عقدت وما زالت متواصلة من حـر مال العضوية، للدفع بمسيرة الحـزب وتأكيد الوقوف مع القيادة في ظل هذه الظروف.

من جانبه، أعلن معتمد محلية الجنينة محمد عبدالرحمن، رئيس الحزب بالمحلية، إكمال محليته استعداداتها لتكملة المتبقي من مؤتمرات المناطق التنظيمية والترتيب لمؤتمر المحلية حتى يكتمل البناء، وأشاد بتجاوب وتفاعل العضوية في مؤتمرات شعب الأساس، وأوضح أن ذلك نتاج لجهود متواصلة من رؤساء شعب الأساس وهياكلهم، وأكد أن هذه المنطقة مستعده لاستقبال وفود الدورة المدرسية (29).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)