الهلال يكون بعثته إلى شندي

أسند مجلس إدارة نادي الهلال، رئاسة بعثة فريق كرة القدم الأول لشندي إلى عضو المجلس الاستاذ صلاح عبدالرحيم، حيث يغادر الهلال صباح غد الاحد إلى شندي لمواجهة الأهلي مساء الاثنين في الجولة الثانية لدوري سوداني الممتاز، وتضم البعثة الجهازين الفني والإداري و20 لاعباً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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