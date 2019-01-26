اللجنة الأولمبية ترشّح بشّة لمنحة تدريب في ألمانيا

حصل قائد الهلال المعتزل محمد أحمد بشة على دعم من اللجنة الأولمبية السودانية يتمثل في ترشيحه لدورة متقدمة في مجال التدريب تنظم في ألمانيا الفترة المقبلة .
والتقى اللاعب قبل أيام قليلة بقيادات اللجنة التي أكدت له حرصها على تاهيله نظير العطاء الذي قدمه لناديه والمنتخب الوطني بعد ان اخطرها باتخاذه قرار لارجعة فيه باعتزال اللعب .
وحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يحتاج قائد الأزرق الذي أكد في تصريح نشرته الجوهرة انه يتجه فعلا نحو ميدان التدريب لبعض الوقت لاعادة ترتيب اوراقه والحصول على قسط من الراحة قبل ان ينطلق في مشواره الجديد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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