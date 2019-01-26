بالفيديو :نشطاء يعيدون بث تسجيل صوتي لوزير بحكومة الوفاق الوطني قبل مشاركته يسخر من فتوى حرمة الخروج على الحاكم ويذكرونه (بالطرحة)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً منسوباً إلى وزير البيئة بولاية الخرطوم الحالي حسن إسماعيل شن فيه هجوماً شرساً على نظام الإنقاذ مؤكداً خلاله ثباته على معارضة النظام حتى سقوطه ، مراهناً على ذلك بقوله (إن لم يحدث سنلبس طرح) ما دفع النشطاء بإطلاق لقب (حسن طرحة) حسب عنوان التسجيل.

المقطع الصوتي الذي أوضح العنوان تاريخ تسجيله الذي يعود إلى العام 2013م يشير إلى خطبة ألقاها الوزير قبل أكثر من خمس سنوات وقبل تعيينه بحكومة الوفاق الوطني عقب مشاركة حزبه.انتقد فيها بصورة ساخرة فتوى صادرة من وزارة الإرشاد تحرم الخروج على الحاكم والتظاهرات ضده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)