أمازون تشارك السودانين احتجاجاتهم بـ"تي شيرت" تسقط بس.."صورة"

طرح موقع امازون الشهير لبيع المنتجات على موقعه "تي شيرت" مدون عليه هاشتاج "تسقط بس" إشارة إلي العبارة التي يرددها المتظاهرين في السودان لرحيل الرئيس عمر البشير عن الحكم.
وحدد الموقع سعر الـ"تي شيرت" 99،20 دولار، بمقاسات مختلفة والوان متعددة.
ويذكر ان الجالية السودانية في قطر طبعت عبارة تسقط بس على الملابس للتعبير عن مواقفها خلال زيارة الرئيس البشير الى الدوحة الاسبوع المنصرم .
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