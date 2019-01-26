عاجل.. مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص مستوطنين في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحي في مواجهات وقعت في قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المواجهات وقعت على خلفيه اقتحام مجموعة من المستوطنين للقرية.

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