وقف لاعب مولودية الجزائر قبل مواجهة المريخ

تلقى مولودية الجزائر ضربة موجعة قبل ملاقاته المريخ السوداني في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد قرار لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري بإيقاف اللاعب هشام شريف الوزاني اليوم.

وقالت لجنة الانضباط إن إيقاف هشام شريف يأتي بسبب الاشتباه في تناوله مواد محظورة.

وأوضحت اللجنة أن الوزاني تم إيقافه تحفظيًا لحين الاستماع إليه في جلسة حدّد لها الأربعاء القادم، وأضافت في قرارها اليوم "السبت" اختبار العينة الأولى للاعب خلال المباراة التي تعادل فيها مولودية الجزائر مع شباب بلوزداد بهدفٍ لكلٍ بالمرحلة الـ18 من الدوري، في 17 يناير الجاري، أظهر وجود مادتين محظورتين في العينة”.

يذكر أن مولودية الجزائر سيستقبل المريخ السوداني في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.