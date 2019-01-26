المبعوث الأممي لسوريا يستهل جولته بالشرق الأوسط من القاهرة

وصل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا جير بيدرسون إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، قادماً من ألمانيا فى زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث تطور الأوضاع في سوريا.

ويلتقي بيدرسون، خلال الزيارة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث يبحث آخر التطورات فى سوريا، وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك ينهي معاناة الشعب السوري.

وكان بيدرسون قد بدأ فى 7 يناير الجاري، مهامه خلفاً للمبعوث السابق ستيفان دى ميستورا الذى أمضى أربع سنوات فى عمله.

وتعد هذه الزيارة أولى جولات بيدرسون في المنطقة منذ تعيينه في منصبه، حيث يتوجهه إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل.