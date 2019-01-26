ينتظر الكثيرون موعد وصول سيارة فورد الكهربائية عالية الأداء المقتبسة من موستانج، ويبدو أن لدى فورد ما تخبرنا به عن موعد وصول السيارة.
حسب تقرير فورد السنوي فإن الشركة أكدت "سيارة SUV كهربائية بالكامل" قبل نهاية العام 2019، وفي حين لم تقل فورد أن تلك السيارة هي Mach 1 إلا أن المعلومات المتوفرة لدينا تقول أن تلك هي السيارة الأقرب إلى خطوط الإنتاج من باقي مشاريع فورد للسيارات الكهربائية.
جدير بالذكر أن فورد قد تعيد تسمية المشروع إلى اسم آخر بعد استياء شريحة من جمهور الشركة من اسم Mach 1 الذي حددته فورد سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد تؤكد الكشف عن سيارتها "Mach 1" الكهربائية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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