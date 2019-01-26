موجز "السودان 365".. اعتقال قيادي بارز بـ"البعث العربي"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

شكوى من رجال أعمال بسبب عدم فك الحظر عن المنتجات المصرية

دفع رجال اعمال وموردين بشكوى الى هيئة الجمارك السودانية، اعلنوا فيها تضررهم من عدم ادخال مدخلات الانتاج لمصانعهم من الجارة مصر، وعدم انفاذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بادخال مدخلات بفك حظر المنتجات المصرية.

وأشاروا الى أن مصانعهم تعتمد على منتجات انتاج من مصر، وأن عدم تنفيذ وتفعيل القرار عطل العمل تمامًا، قاطعا بعدم وجود خطاب حتى الآن من الجمارك لفك الحظر.

وقال احمد الزعيم صاحب مجموعة مصانع، بأن لديهم خطوط انتاج لماكينات (امريكية، المانية وايطالية) وهنالك مصانع متعطلة وغير قادرة على التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات المصرية.

الأمن يعتقل "َضياء الدين" القيادي البارز بحزب البعث العربي

أعتقل جهاز الامن السوداني، محمد ضياء الدين الامين السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي المعارض من منزله ظهر اليوم "السبت"، حيث كان يتلقى العلاج من عملية جراحية اجريت له خارج البلاد.

وتعد ذلك المرة الثانية التي يعتقل فيها القيادي البارز، منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، واطلق سراحه قبل نحو اسبوع، بسبب ظروفه الصحية.

رقم صادم.. ما عدد ضحايا التظاهرات السودانية حتى الآن؟

أعلن المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان له ، وفاة شخصين في التظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت الخرطوم .

وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان الخميس الماضي ، خلال مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية داعية الرئيس السوداني عمر البشير، إلى الاستقالة.

وقال عبدالرحيم: “شهدت عدة ولايات في البلاد تجمعات غير قانونية، وخرجت تجمعات مشابهة كذلك في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع”.

وأضاف “سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم وفاتين”، دون تحديد كيفيتها.

أول تحرك من المخابرات السودانية بشأن التظاهرات

أفصح جهاز الأمن والمخابرات السودانية لأول مرة عن مراجعة كل الفيديوهات الخاصة بالتظاهرات، للتأكد من مطلقي الرصاص على المتظاهرين.

وقال اللواء بجهاز الأمن، إبراهيم ميرغني، في لقاء لحوار الكيانات والرموز الثقافية أمس الأول، قال إن هناك خلايا بالمدن تقوم بتأجيج التظاهرات وتشوه صورة الرئيس البشير، وتستهدف الأجهزة الأمنية وممتلكاتها وفق قوله، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر ميرغني أن نسبة إضراب الأطباء لم تتجاوز 21% وانحسرت الى 6% وتتجه نحو الانحسار النهائي، وأطلق في ذات الأثناء أتهامات مباشرة للمعارضة بالداخل والخارج بتأجيج المظاهرات.

وأشار ميرغني إلى أن غياب الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج أدى إلى مشاركة منسوبين للحزب في الاحتجاجات وأضاف قائلا: "المعارضة استخدمت في الاحتجاجات الأخيرة الكذب والتضليل والترويج لصور مفبركة".

وأعلن ميرغني مراجعة الأجهزة الأمنية كل الفيديوهات للتأكد من مطلقي الرصاص على متظاهرين، ورأى في ذات الوقت أن هناك مؤشرات أدت الى الاحتجاجات منها مؤشرات الخروج من الأزمة الاقتصادية مما دعا جهات خارجية وداخلية للعمل على خروج التظاهرات.

تظاهرات بولاية غرب كردفان تطالب برحيل البشير

خرج المئات من مواطني مدينة "غبيش" بولاية غرب كردفان، اليوم "السبت" في تظاهرة حاشدة، ردد المتظاهرين هتافات مناوئة للحكومة وتطالب برحيل الرئيس البشير.

وقال شهود عيان لــ"السودان 365" أن جموع غفيرة من المواطنين شاركوا في التظاهرة التي جابت المدينة، وانتهت باعتصام بميدان الحرية وسط المدينة.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة تدخل شهرها الثاني، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.