أبل تنقل 200 من موظفي مشروع تايتان للقيادة الذاتية

تعمل أبل منذ سنوات على مشروع تابتان للقيادة الذاتية، مؤخراً أجرت أبل إعادة هيكلة اقتضت نقل 200 من موظفي المشروع إلى أقسام أخرى من الشركة.

تقول أبل "لدينا فريق موهوب بشكل لا يصدق يعمل على الأنظمة المستقلة والتقنيات المرتبطة بها في أبل. وبينما يركز الفريق عمله على العديد من المجالات الرئيسية لعام 2019، فقد تم نقل بعض المجموعات إلى مشاريع في أجزاء أخرى من الشركة، حيث ستدعم التعلم الآلي والمبادرات الأخرى عبر جميع أجهزة أبل".

فيما يظل مشروع تايتان سري للغاية، إذ يعتقد البعض أن أبل تعمل على برمجيات لقيادة السيارات ذاتياً، بينما يتوقع آخرون أن الشركة قد تنتج سيارة كهربائية.