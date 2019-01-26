تخفيض 50% علي رسوم شحن الجثامين المصريين بالخارج

أعلن وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، عن تخفيض 50% على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه العاملين بالخارج.

وكان قد زار الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ الدولي على متن أول رحلة قادمة من مطار سفنكس؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتحديث بالمطار في إطار متابعة ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية والمرافق المحيطة بالمطار ووفقا لخطة التطوير التى تتبعها وزارة الطيران المدنى لمنشآت ومباني المطارات المصرية بما يتناسب مع متطلبات التطوير والرؤية المستقبلية؛ وذلك على هامش الاحتفال بعيد الطيران المدني الـ89 وتزامنا مع تشغيل أولى الرحلات الداخلية المنتظمة لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية (إكسبريس) من مطار سفنكس الدولي.

كما استمع الوزير إلى عرض توضيحي من الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات حول آخر التطورات الجديدة بمطار شرم الشيخ الدولي والطاقة الاستيعابية الحالية والمتوقعة والرؤية المستقبلية للمطار.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات التطوير شملت مشروع توسعة مبنى الركاب رقم ٢ لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7.5 ملايين راكب إلى 10 ملايين راكب سنويًا.

كما تم عملة جولة تفقدية لصالتي السفر والوصول ومدرج الطائرات الرئيسي والترمك وبرج المراقبة والتأكد من مراجعة جميع الإجراءات الأمنية التي تتم خلال حركة السفر والوصول والتي تأتي تزامنا مع كثافة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية بالمطار خلال إجازة نصف العام وكذلك خلال الموسم الشتوي الذى يعد مقصدا سياحيا مميز أمام الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأعطى وزير الطيران توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، هذا وقد شهدت المطارات المصرية اليوم ورحلات مصر للطيران الداخلية مظاهر الاحتفال بعيد الطيران المدني المصري والتشغيل التجريبي لمطار سفنكس وقدمت الإدارة العامة للثقافة الجوية عروضا ورياضات جوية على مستوي جميع مطارات الجمهورية احتفالا بهذا الحدث.