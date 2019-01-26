غدًا.. "البشير" يزور القاهرة

يتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير غدا الأحد، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع شقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وستتطرق المباحثات بين الرئيسين الي مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جري توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبني التحتية والاستثمار.
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