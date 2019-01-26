شكوى من رجال أعمال بسبب عدم فك الحظر عن المنتجات المصرية

دفع رجال اعمال وموردين بشكوى الى هيئة الجمارك السودانية، اعلنوا فيها تضررهم من عدم ادخال مدخلات الانتاج لمصانعهم من الجارة مصر، وعدم انفاذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بادخال مدخلات بفك حظر المنتجات المصرية.

واشاروا الى أن مصانعهم تعتمد على منتجات انتاج من مصر، وأن عدم تنفيذ وتفعيل القرار عطل العمل تمامًا، قاطعا بعدم وجود خطاب حتى الآن من الجمارك لفك الحظر.

وقال احمد الزعيم صاحب مجموعة مصانع، بأن لديهم خطوط انتاج لماكينات (امريكية، المانية وايطالية) وهنالك مصانع متعطلة وغير قادرة على التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات المصرية.