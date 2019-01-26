محتجون يقتحمون معسكراً للجيش التركي شمالي العراق

قال سكان وشهود عيان، إن محتجين اقتحموا معسكراً للجيش التركي قرب دهوك، في منطقة كردستان العراق، اليوم السبت، وأحرقوا سيارات واعتلوا دبابات.

وأضاف السكان، أن المتظاهرين يحتجون على ضربات جوية شنتها تركيا في المنطقة في الآونة الأخيرة.