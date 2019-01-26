صفقة انتقال "نيمار" لـ"ريال مدريد" مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الاسباني تواجهه العديد من العقبات.
الجدير بالذكر أن اسم النجم البرازيلي ارلائع لطالما تردد على عناوين الصحف، والتي كثيرًا ما أعلنت عن قرب انتقاله للسانتياجو بيرنابيو، وعن الرغبة الملحة من قبل رئيس النادي للتعاقد معه، خاصة بعد رحيل البرتغالي العملاق كريستاينو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي.
وما يزال نيمار دا سيلفا على رأس قائمة اللاعبين، الذين يسعى ريال مدريد للتعاقد معهم، من أجل ترميم المشاكل التي يعاني منها خط الهجوم المدريدي.
المثير في الأمر أنه على الرغم من إمكانيات النجم البرازيلي "الكبيرة"، إلاّ أن فكرة التعاقد معه لا تحظى بالإجماع داخل أروقة نادي ريال مدريد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك عدة أسباب تعيق انتقال نيمار إلى ريال مدريد، حيث يرى النادي الملكي أن نيمار ينجذب بشكل كبير إلى المال والحصول على الامتيازات، وهو ما قد يخلق مشاكل في الفريق.
كما أن جماهير اللوس بلانكوس لم تنسى بعد الاستفزازات، التي كان يقوم بها نيمار أثناء حمله قميص فريقه السابق برشلونة، حيث سبق أن قام نيمار باستفزاز جماهير ريال مدريد في أكثر من مرة.
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