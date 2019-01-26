"السترات الصفراء" تعاود الاحتجاج في فرنسا

عاود الآلاف من أنصار حركة "السترات الصفراء" الخروج إلى الشوارع في العاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى، حسبما ذكرت محطة "فرانس إنفو" الإخبارية اليوم السبت.

يذكر أن فرنسا تشهد احتجاجات على السياسة الإصلاحية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وتدني القوة الشرائية منذ منتصف نوفمبر الماضي، ويطالب بعض أنصار "السترات الصفراء" باستقالة رئيس البلاد.

وبحسب بيانات الحكومة، شارك 84 ألف شخص في مظاهرات يوم السبت الماضي التي شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكان ماكرون أعلن في ديسمبر الماضي، عن إجراءات اجتماعية بمليارات اليورو لتهدئة الأزمة، ودعا إلى إجراء نقاش بين المواطنين يتمكن خلاله الفرنسيون من تقديم مقترحات حتى منتصف مارس المقبل.

وكان ماكرون(41 عاماً) نفسه قد شارك في واحدة من حلقات النقاش التي عقدت في جنوب البلاد الأسبوع الماضي.