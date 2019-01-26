الأمن يعتقل "َضياء الدين" القيادي البارز بحزب البعث العربي

أعتقل جهاز الامن السوداني، محمد ضياء الدين الامين السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي المعارض من منزله ظهر اليوم "السبت"، حيث كان يتلقى العلاج من عملية جراحية اجريت له خارج البلاد.
وتعد ذلك المرة الثانية التي يعتقل فيها القيادي البارز، منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، واطلق سراحه قبل نحو اسبوع، بسبب ظروفه الصحية.
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