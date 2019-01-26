عاجل.. تغير في مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي اليوم عن حدوث تغيير في مواعيد 4 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباراة الديربي أمام إيفرتون يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل على ملعب جوديسون بارك في السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

أما مباراته مع بيرنلي، فستقام الأحد الموافق 10 مارس المقبل على ملعب آنفيلد في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر.

وفي 14 مارس، يستضيف بايرن ميونخ الألماني ليفربول في مباراة العودة لدوري أبطال أوروبا علما أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب آنفيلد في 20 من فبراير المقبل.

وفي البريميرليج، يستضيف فولهام الريدز الأحد الموافق 17 مارس المقبل في الثانية والربع ظهراً بتوقيت مصر.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام على ملعب آنفيلد يوم الأحد الموافق 31 مارس المقبل في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

يذكر أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي الأربعاء المقبل في الدوري الإنجليزي في العاشرة مساءً على ملعب آنفليد، ويتصدر ليفربول جدول الدوري بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.