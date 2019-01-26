الرجاء المغربي يتحدي النجم الساحلي التونسي في كأس زايد

يلتقي فريق الرجاء البيضاء المغربي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد "المجمع الرياضي مولاي عبدالله" ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس زايد للأبطال.

يسعى فريق الرجاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتسهيل مأمورية الفريق في لقاء الإياب بتونس.

وكان الرجاء المغربي تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما تغلب على الإسماعيلي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بينما تأهل النجم الساحلي بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق النجم الساحلي إلى الخروج من ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبدالله" بنتيجة إيجابية لمواصلة مشواره في البطولة، ويفتقد النجم الساحلي لجهود نجما الفريق محمد أمين بن عمر، وأمين الشرميطي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن الحكم المصري جهاد جريشة سيقود إدارة اللقاء بين الرجاء المغربي، والنجم الساحلي التونسي.