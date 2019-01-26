"راموس" يقود مباراة قطر والإمارات في كأس أسيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي عن أطقم التحكيم التي ستدير مواجهات نصف نهائي كأس آسيا 2019.
وتشهد مواجهات نصف النهائي مواجهات قوية، حيث يلتقي صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي أمام قطر، بينما سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني.
ومن المنتظر أن يقود الحكم المكسيكي راموس مباراة المنتخب الإماراتي مع قطر المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.
ويعد راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباريات في كأس آسيا لكرة القدم.
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