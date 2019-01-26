فجر إبراهيم مديرًا فنيًا للمنتخب السوري

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، تعيين مواطنه فجر إبراهيم مديراً فنياً لمنتخب بلاده للمرحلة المقبلة.
وكان اتحاد الكرة أقال المدرب الألماني برند شتانغه عقب الخسارة أمام الأردن 0-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات، قبل أن يستدعي إبراهيم لقيادته في مباراته الثالثة الأخيرة أمام أستراليا حاملة اللقب والتي خسرها 2-3 ليخرج خالي الوفاض من النهائيات في أسوأ مشاركة له في تاريخ البطولة القارية.
من جهة ثانية حدد اتحاد الكرة يوم الجمعة المقبل موعداً لانطلاق مباريات المرحلة الأولى من إياب الدوري المحلي.
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