استثمارات جديدة في القطاع الزراعي بالشراكة مع السعودية

بحث وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة، الهندي الريح النور، السبل الكفيلة بالاستثمار في مجال تصنيع معدات الري المحوري، خلال لقاء جمعه يوم السبت، بوفد من شركة الراشدي الزراعية السعودية، برئاسة أحمد البديع مدير عام الشركة. وأكد "الوزير" اهتمام حكومة الولاية برفع معدلات الإنتاج بالتوسع في القطاع الزراعي وجاهزية الولاية لإتاحة الفرصة للشركة للاستثمار عبر جمعيات مهن الإنتاج الزراعي، ووجه برفع تصور متكامل يشمل مواصفات الآليات والأسعار. على صعيد آخر، شرف الوزير فعاليات سمنار نظم الري البديلة الذي نظمته إدارة نقل التقانة والإرشاد بالوزارة. واستهدف السمنار 50 من الباحثين بهيئة الرهد الزراعية وجامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية والمزارعين. وأعرب الوزير عن سعادته بمشاركة العلماء في المجال الزراعي والري، مشيراً إلى أن مشروع الري البديل بإمكانه أن يحدث نقلة كبيرة في الإنتاج الزراعي بالولاية، مؤكداً التزام وزارته بتذليل كافة عقبات الري بالولاية.

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