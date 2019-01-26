الزلفاني: المولودية منافس خطير وسنعمل له الف حساب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصف مدرب المريخ يامن الزلفاني منافسه المولودية بالفريق الخطير وقال :سنعمل له حساب في جولة الذهاب الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في ملعب 5 جوليه وقال :يكفي ان منافسنا يطارد الآن للحصول على البطولة الاولى في الجزائر ولع قاعدة جيدة وعن جاهزية لاعبيه قال :نفقد عددا من اللاعبين للاصابة بينهم بكري وسيف ونعول على بقية اللاعبين في تحقيق نتيجة ايجابية ضد منافس خطير.

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