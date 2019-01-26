إحراق مقر للقوات التركية بالعراق.. وأنقرة تعلق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحرق محتجون عراقيون، السبت، مقرا للقوات التركية في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك، فيما اتهمت وزارة الدفاع التركية، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء هذه الحادث

وفي حديث لـ”عربي21″ قال هزار مدير إعلام محافظ دهوك إن الأمور حاليا تحت السيطرة، ولا يوجد أي تصعيد عقب ما حديث في القاعدة التركية.

وحول أسباب ما جرى والحديث عن احتجاز جنود أتراك، امتنع مدير إعلام محافظ دهوك من الإدلاء بأي معلومات حول هذه التساؤلات.

وأكد هزار أنه غير مخول حاليا بالتصريح لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع، مؤكدا في الوقت ذاته أن “ما جرى ما يزال قيد التقصي لمعرفة تفاصيله وسنعله في الإعلام حال اكتماله”.

وقالت وسائل إعلام عراقية، السبت، إن محتجين عراقيين في إقليم كردستان العراق أحرقوا مقرا للقوات التركية، واستولوا عليه بعد هجوم نفذته طائرات تركية على مناطق من الإقليم.

وذكر موقع “السومرية نيوز” أن “أحد مقرات التابعة للقوات التركية في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك تعرض للحرق والاستيلاء علي يد أهالي المنطقة”

وأضاف نقلا عن مصادر أن “المتظاهرين قاموا بهذا الفعل على خلفية مقتل 5 من مواطنين بقصف الطائرات التركية”.

وبحسب، وكالة “بغداد اليوم” فإن “مسؤولين اثنين في المخابرات التركية أصيبا، فيما احتجز الأهالي جنودا آخرين بعدما اقتحموا ثكنة عسكرية للقوات التركية في ناحية شيلادزى شرقي محافظة دهوك”.

وأشارت إلى أن “المحتجين أحرقوا 8 دبابات للجيش التركي، فضلا عن آليات أخرى ومقرات للجنود داخل الثكنة”.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا اتهمت فيه حزب العمال الكردستاني “بي كاكا” بالوقوف خلف حرق معسكر لجيش التركي بمحافظة دهوك العراقية

وقالت إن “الهجوم جاء نتيجة تحريض من حزب العمال، وأسفر عن خسائر مادية في المعسكر والآليات العسكرية”.

عربي21