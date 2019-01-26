شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتح الكابتن عماد خوجلي نجم الهلال الاسبق النار في كافة الاتجاهات وقال ان الهلال يملك كافة المعينات لتحقيق النجاحات وارضية صالحة للمدربين لتوظيف قدرات اللاعبين وتحقيق البطولات ولكن الذي نشاهده الآن عمل غير جيد فلا يعقل ان يلعب مدرب بطريقة دفاعية في تونس وامدرمان ويلعب بطريقة دفاعية في السودان ورواندا ونجده يغير جلد فريق الهلال بالكامل في مباراة السلاطين ويتسبب في هزيمة الفريق فلا يعقل ان يدفع بتسعة لاعبين جدد واضاف :الهلال يملك لاعبين اجانب على طراز رفيع وكان على الجهاز الفني ان يدربهم على الاقل ست ساعات في اليوم فهم لاعبين محترفين ويجب ان يطبقوا المطلوب منهم على الوجه الاكمل وان المدرب الحالي عليه ان يغير مفاهيم اللاعبين لو لم ينجح فعلي المجلس ان يسرحه ويأتي بالبديل الذي يتناسب مع قدرات لاعبي الهلال فمدرب لا يلعب بطريقة تتناسب مع قدرات لاعبي الهلال فهو لا يصلح لقيادته

كانت هذه تفاصيل خبر عماد خوجلي : جهاز الهلال الفني لو كان غير قادر على توظيف اللاعبين يجب تسريحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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