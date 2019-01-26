إنتاج “50” ألف طن ثوم بنهر النيل والولاية تُطالب بإيقاف استيراده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن والي ولاية نهر النيل، اللواء حاتم الوسيلة السماني، إنتاج “50” ألف طن ثوم بمنطقة بربر، معتبراً الأمر نجاحاً كبيراً لزراعة محصول الثوم بالولاية مما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، كاشفاً عن مطالبته وزارة الصناعة والتجارة بإيقاف استيراد الثوم من دولة الصين والاكتفاء بالمنتج المحلي باعتباره ذا جودة عالية.

وتوقع الوسيلة خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل في مجال تجارة الحدود وتنشيط النقاط الجمركية والربط الشبكي وتنشيط الجمعيات التعاونية وفقاً لـ”وكالة السودان للأنباء” أمس، أن تحقق ولاية نهر النيل خلال العام الحالي طفرات إنتاجية عالية في المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، وأشار إلى أن المذكرة تصب في مصلحة العمل الاقتصادي بالولاية بزيادة الصادرات وبالتالي زيادة الواردات من العملات الحرة إلى جانب إسهامها في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار مع جمهورية مصر، ونوه إلى أن عدد الجمعيات التعاونية بالولاية يبلغ أكثر من “600” جمعية تعاونية تم الاتفاق فيها مع الوزارة أن يتم التصديق على عشر سلع غذائية أساسية من المصانع مباشرة إلى المستهلكين مما ينعكس إيجاباً على تخفيض الأسعار وتقليل الضائقة المعيشية على المواطنين.

وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة، د. أبو البشر عبد الرحمن يوسف، إن زيارة ولاية نهر النيل تأتي في إطار عمل لجنة تسهيل التجارة الحدودية والأعمال الإلكترونية والربط الشبكي وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة، وإزالة المعوقات التي تواجه حركة الصادر والوارد بولاية نهر النيل وولايات السودان الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة واحدة من بين ثلاث زيارات بدأت بولاية البحر الأحمر وولاية شمال دارفور، وقال إنه من خلال هذه الزيارة سيتم الوقوف على كل المحطات الجمركية الحدودية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها، وأشار إلى أن أهم بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع حكومة ولاية نهر النيل هي التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسهيل إجراءات حركة الصادر والوارد، والتنسيق في مجال الجمعيات التعاونية لتخفيف أعباء المعيشة.

وقال أبو البشر إنه من خلال هذه المذكرة تم تفعيل نقطة التجارة السودانية من أجل الترويج للصادرات المنتجة بولاية نهر النيل، مؤكداً أن نهر النيل ولاية معطاء في كل المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية وهي منتجات ذات ميزات تفصيلية.