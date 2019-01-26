جعفر سليمان يهرف بما لا يعرف.. بقلم موسى مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا زال جعفر سليمان يمارس الكراهية ضد محمد جعفر قريش لاسباب شخصية لا علاقة للمريخ بها

اليوم تخلى الرجل عن مريخيته وهو يكشف عن ذهاب لاعب مريخي بنهاية الموسم بحجة ان المريخ لا يملك المال.

اخي (الفاضل) جعفر المريخ دولة ومن يخرج منها غير مرحب به والباب يفوت جمل.

قالو بدون الوالي المريخ سينزل الى الدرجة الثانية ولكن المريخ ظل صامدا

كل اللاعبين الذين سجلهم الوالي او معظمهم حصلوا على بقية حقوقهم من المجلس الحالي

كل المشاكل واوامر القبض حدث بعد ان غادرت مجالس التعيين العمل .

كل يوم تظهر لينا بلوة من بلاوي مجالس التعيين

من سجل جابسون ؟

طبعا الوالي !!

من سجل كلتشي ؟

طبعا الوالي!!

من سجل وارغو ؟

طبعا مجلس الوالي .!!

خلونا من ده كلو

الوالي يسجل وبقية ابناء المريخ يفعون اموال المخالصات .

يجب ان لا نخشي في الحق لومة لائمة طالما ان الله يحاسبنا بكل ما نتفوه او نكتب !!

اخي الفاضل جعفر يجب ان تتخلى عن كراهيتك للاشخاص ودعك المجلس يعمل.

كلما انشغل جعفر ورفاقه بنبش الاخبار السالبة في المريخ تأكد ان المريخ سيحقق المفاجأة.

قال ايه المجلس سيذهب بعد الخسارة من المولودية

يعني يا جعفر انت منتظر المريخ يخسر من المولودية ؟

المريخ الذي خسر من الوحدات الاردني طيش العرب بسباعية في عهد البوفيه المفتوح يا اخي جعفر طبيعي يخسر من بطل الجزائر ..!

فرق يا جعفر فرق ما بين الجزائر والاردن !

المريخ الذي خسر جوة الدار بخماسية من هلال الابيض في عهد البوفيه المفتوح طبيعي ان يخسر من المولودية لانها كرة قدم.

كتبتم قبل مواجهة اتحاد العاصمة وتوقعتم خسارة فضيحة للمريخ ولكن حدث العكس .

المريخ له جمهور لا يعرفون الاشخاص.

الاخ الفاضل جعفر كنا سنجد لك العذر ان كان نقدك للمريخ غير مربوط بالحديث عن الوالي !

هل الوالي حقق 10 بطولات افريقيا و8 سوبر و4 كونفدرالية حتى تفلقنا راسنا كل مرة !!

الذي يفشل 14 سنة في جلب كاس افريقي لن يحققها لو اتيحت له فرصة قيادة المريخ حتى لو كانت هناك مباراة داخلية بين الاصفر والاحمر !!

المجرب لا يجرب !!

لسنا ضد الوالي او غيره ولكننا لن نسمح بالتمادي على المريخ .

دعمنا محمد الياس وحينما ترك المريخ وجاء الوالي ساندنا الوالي رغم اننا في عهده شوف الويل وسهر الليل وفقدنا البطولات وكلمة مبروك نمقولها في الاعياد او عقد القران !!

هل يعقل تجبرونا على مساندة الفشل !

اخيرا جدا

كشف لنا الاخ سيف بركة انه ليس بارعا فقط في التعليق ..فالاستاذ بارع في فن الحوار وبإقناع .. مبروك يا رجل ياجميل

كسبت هوي السودان معلق بدرجة مدير برامج فنان ومتمكن.

سيف الله يحفظك